vedi letture

esclusiva Ag.Thiago Silva: “Ritorno al Milan possibile se non rinnova con il PSG”

Thiago Silva e il PSG, futuro in bilico. Contratto in scadenza e ancora nessun contatto per il rinnovo. ”Al momento non abbiamo parlato di rinnovo con il PSG”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente Paulo Tonietto. “Thiago - prosegue il procuratore del difensore brasiliano - vorrebbe continuare al PSG, però non scarta altre possibilità”. Ed ecco tornare di moda l’ipotesi Milan, un romantico ritorno a casa. “Con il Milan Thiago ha un grande rapporto da sempre. E se non rinnovassimo con il PSG - conclude Tonietto - tutto sarebbe possibile”.