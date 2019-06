ESCLUSIVA TMW - Ag. Zajc: "Genoa e Parma? Resta al Fenerbahçe al 100%"

Miha Zajc dopo soli sei mesi potrebbe già lasciare il Fenerbahçe, squadra che a gennaio lo ha messo sotto contratto comprandolo dall'Empoli? Secondo voci provenienti dalla Turchia, sulle sue tracce ci sarebbero un paio di club italiani, memori delle qualità che lo sloveno ha messo in evidenza in Serie B e in A con la maglia dell'Empoli: Parma e Genoa in particolare vorrebbero tentare di riportarlo nello stivale, con buonissimi motivi per farlo. Non è della stessa opinione, però, il procuratore dello sloveno, Jaka Lucu: "Ci sono state molte offerte per Miha - racconta in esclusiva a tuttomercatoweb.com - soprattutto dall'Italia. Mi hanno contattato sia il Genoa che il Parma, e anche un top club russo, ma la nostra volontà è solo quella di restare in Turchia. Il Fenerbahçe è un grandissimo club a livello europeo per questo non vogliamo lasciarlo. Possiamo quindi dire che Zajc resterà ad Istanbul al 100%".