ESCLUSIVA TMW - Ag. Zanimacchia (61°): "La Juve lo ha riscattato, ha qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Zanimacchia, nel corso dell'ultima sessione di gennaio, è stato riscattato dalla Juventus. Occupa la posizione numero 61 della nostra classifica e, a presentarlo, ci pensa il suo procuratore Beppe Galli. "È un esterno, in questo ultimo periodo sta giocando nel suo ruolo, prima faceva anche il terzino. È una grande esperienza, anche cambiando i ruoli può imparare molto. Lui rimarrà un'ala, Zironelli lo ha provato in più posizioni - anche da mezz'ala - ma ultimamente è tornato a giocare lì. Ha una gamba importante, sia il destro che il sinistro, ma non saprei dire a chi assomiglia. Se la Juventus lo ha riscattato avrà visto le sue qualità, credo che farà un'altra stagione con l'Under23: quest'anno è stato di assestamento".