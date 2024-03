Ufficiale Cremonese, Luca Zanimacchia rinnova fino al giugno 2027

U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Luca Zanimacchia per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027. Zanimacchia con la Cremo è sceso in campo 83 volte, mettendo a segno 10 reti e conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2021/22.