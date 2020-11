ESCLUSIVA TMW - Agostinelli: "Lazio, bel colpo tenere Caicedo. Juve? Azzerata differenza con le altre"

esclusiva Agostinelli: "Lazio, bel colpo tenere Caicedo. Juve? Azzerata differenza con le altre"

La Lazio continua a mostrarsi solida nonostante tutti i problemi che sta attraversando. Il pari di ieri con lo Zenit è certamente un risultato incoraggiante, che ha confermato la capacità di lottare da parte dei biancocelesti: "Quello di ieri è un ottimo risultato", dice a TMW Andrea Agostinelli, grande ex biancoceleste. "Anche perchè la squadra era andata in svantaggio. Credo che sia il punto decisivo per la qualificazione".

Caicedo sempre decisivo...

"Sì, sempre. E sono contento che sia stato tenuto. C'era bisogno di tre punte centrali visto il gran numero di partite da giocare. E' stato un gran colpo".

Nel frattempo si continua a parlare del caso tamponi per la Lazio: che ne pensa?

"Da fuori è difficile dare giudizi su questo tema ma credo comunque nella buona fede della Lazio".

Tornando al campo domenica per i biancocelesti c'è la Juventus...

"E' una partita indecifrabile come molte in questo periodo. Ora si è azzerata la differenza tra la Juve e altre squadre. Peraltro la Lazio ultimamente è sempre stata la bestia nera della Juve".

E' una Juve finora al di sotto aspettative..

"Sì, ma c'è allenatore nuovo, i lavori sono in corso. A mio parere comunque i bianconeri hanno bisogno di un gran centrocampista, di spessore. Poi per il resto sono a posto".

Tatticamente che gara si aspetta?

"Credo che il possesso palla non sarà totalmente della Juve. Conterà in fin dei conti la pericolosità: la squadra di Pirlo è certamente pericolosa ma la Lazio non è da meno".