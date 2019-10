ESCLUSIVA TMW - Agostinelli: "Lazio non puoi sbagliare. Lotito, intervento ok"

© foto di Federico Gaetano

"Chi rischia di più è la Lazio". Così parla a Tuttomercatoweb.com Andrea Agostinelli, in merito al match di domani tra i biancocelesti e l'Atalanta. L'ex centrocampista, che ha vestito in carriera le maglie di entrambe le squadre, dice: "La formazione di Inzaghi non può perdere, sarebbe pesante. Domani non può permetterselo".

E' una gara spartiacque?

"No, però quando ad inizio campionato si iniziano a fare questi discorsi è evidente che finora le cose non sono andate bene".

L'Atalanta in campionato stavolta è entrata in forma presto...

"Sì, però adesso ci sono l'incognita sosta e l'assenza di Zapata. L'Atalanta è abituata a giocare a grandi ritmi e i nazionali in questi casi non sai come li ritrovi. Quanto a Zapata ormai è un giocatore di livello europeo ed è una grossa perdita per i bergamaschi".

Gasperini ha detto che non firmerebbe per il terzo posto. D'accordo?

"Gasperini ha fatto cose straordinarie. Ha sempre ragione. E l'Atalanta ormai non è più una provinciale di lusso. C'è continuità di risultati e la voglia di stupire ancora. Quando si parla dell'Atalanta ormai va considerata sempre almeno nei primi cinque posti".

Tornando alla Lazio che pensa del rapporto Lotito-Inzaghi?

"E' sempre stato un buon rapporto. A volte il presidente fa bene a punzecchiare, Credo che questo fosse il momento giusto per un intervento da parte di Lotito. Il presidente ha il diritto di richiamare tutti. Il risultato poi è quel che conta ma ha fatto quel che serviva".