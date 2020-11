esclusiva Albertosi: "Con questo Ibra Milan da scudetto. Viola, è ora il momento di cambiare"

Ricky Albertosi vede un Milan davvero in grado di giocarsela per lo scudetto: "Ieri non mi è sembrato male, rispetto alla partita col Lille è stato un altro Milan - dice a TMW - e aveva di fronte un Verona che nel primo tempo ha giocato benissimo. I rossoneri hanno sprecato tante occasioni da gol ma il pari è giusto. Il Verona non meritava di perdere. Se Ibra avesse segna il rigore allora poteva cambiar tutto, c'era tempo per vincere. davvero forte Silvestri, tanti interventi decisivi e sui gol non poteva farci nulla".

Scudetto possibile per il Milan?

"Col fatto che dietro non corrono, può starci. Tra le big ieri hanno vinto solo Roma e Napoli. Le altre si sono fermate. E' un campionato equilibrato e ripeto, ci sta che il Milan possa vincerlo. Cosa può mancare? Bisogna che Ibra resti sempre così altrimenti viene a mancare un pezzo da novanta. Calci una botta in avanti, lui la prende o la spizzica qua e là, fa salire la squadra, segna. Davanti è il 50% dell'attacco, da solo. Prenderei un forte difensore perchè a volte in difesa ballano. Romagnoli è importante però in Europa League col Lille non ha giocato bene, ha causato il rigore ingenuamente. Non puoi spingere un attaccante che ha le spalle alla porta. E' stato però, è vero, fermo tanto e questo va sottolineato".

La Fiorentina e le incertezze del club sull'allenatore: che ne pensa?

"Se devi cambiare, devi cambiare subito. Non puoi aspettare, anche perché ora è fermo il campionato. Prandelli, se arriva, avrebbe 15 giorni per vedere la squadra e capire come sta fisicamente e di cosa ha bisogno. Iachini non lo comprendo, a volte ha messo in campo formazioni inspiegabili: a Roma senza punta e a Parma con una punta che non è una punta come Kouamè. E in ogni caso la Fiorentina non può giocare con una punta sola".

Prandelli sarebbe davvero l'ideale?

"Sì, conosce l'ambiente ed è ben visto dai tifosi. Ha un'esperienza incredibile. Ci sta che qualche volta i risultati in una carriera possano anche essere negativi ma le qualità del tecnico non si discutono".

Il Cagliari invece per adesso come lo ha visto?

"Ha fatto quel che doveva, ha vinto con squadre alla portata come Torino, Samp e Crotone. Si sta comportando bene, è partito per salvarsi e mi auguro centri presto l'obiettivo".