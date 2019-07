ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Milan, cedo Gigio per poi comprare. Reina in porta"

© foto di Federico De Luca

Ricky Albertosi prova a individuare una chiave per il Milan per poter provare a far decollare il mercato. "Alla fine cederei proprio Donnarumma". Una frase mica da poco detta da un grande portiere come lui. "Per ora è successo poco sul mercato - spiega a TMW - c'è ancora tempo fino al due settembre. Soldi ce ne sono pochi in giro e si andrà ai saldi. Più aspetti, più calano i prezzi. Bisogna vedere semmai cosa troverà il Milan".

Krunic e Bennacer le piacciono?

"Buoni giocatori nell'Empoli, ora vanno visti nel Milan. E' sempre il solito discorso: se vai a prendere i giocatori nelle piccole che devono salvarsi non è detto che nelle big diventino più bravi. Sono comunque interessanti".

Suso lo sacrificherebbe?

"Secondo me lo spagnolo fa la differenza nel Milan: quando si muove lui, la squadra gioca bene. E' imprevedibile, può far gol e farli fare. No, non mi priverei di lui. Nel Milan ci sono due grandi portieri come Donnarumma e Reina. Guardando l'offerta migliore cederei uno di loro, quindi molto probabilmente Donnarumma. D'altra parte se il Milan deve raccattare soldi per prendere giocatori bravi ne sacrifico uno per prenderne due. Visto che comunque in porta uno forte ce l'ho".

Correa invece per l'attacco le piace?

"Si muove bene, è bravo ma non credo che possa fare la differenza".

E per la difesa che pensa?

"Vista la partenza di Zapata credo che servano un paio di rinforzi"