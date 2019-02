ESCLUSIVA TMW - Albertosi: "Questo Milan se ci crede può arrivare terzo"

© foto di Federico De Luca

"Se il Milan continua ad essere quello di queste ultime giornate può centrare il quarto posto, o forse anche il terzo". Le parole, piene di fiducia, sono quelle di Ricky Albertosi, a lungo simbolo dei rossoneri. "Parlando in generale credo che ci siano tre squadre che abbiano le stesse possibilità di entrare in Champions, Roma, Milan e Lazio. Ma aggiungo anche l'Atalanta che è in questo momento la più in forma. Il Milan adesso ha trovato un buon momento grazie a Piatek e anche a Donnarumma", dice a Tuttomercatoweb.com.

Che cosa può avere il Milan in più rispetto alle altre?

"Ripeto, se continua così può anche puntare al terzo posto perché l'Inter sta attraversando un momento delicato e al di là dei punti di vantaggio manca ancora tanto e rischia di restar fuori. Il Milan ora ha trovato il suo equilibrio".

Quale deve essere l'ulteriore salto di qualità?

"Occorre essere sempre più convinti. La condizione fisica c'è, ma ci sono momenti in cui la squadra pare distratta come ad esempio in occasione del gol preso a Roma. Una difesa che si rispetti non può prendere quel gol".

Diceva di Donnarumma: crede anche lei che i meriti della grande crescita del portiere siano da attribuire al cambio del preparatore?

"Donnarumma sta facendo cose eccezionali e forse è anche merito di Fiori, uno che sa come allenare un giovane con le qualità di Gigio. Vedo in effetti che adesso non prende più quei gol rasoterra perché non ci arriva o non spingeva".