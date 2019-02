ESCLUSIVA TMW - Amerini: "De Zerbi fantasista di personalità. Marino il maestro"

De Zerbi è per molti, se non per tutti, l'allenatore del futuro. Quest'anno si sta consacrando col Sassuolo, con cui sta ottenendo ottimi risultati attraverso un gioco organizzato e divertente. Grazie alle parole di Daniele Amerini, suo compagno di squadra ai tempi dell'Arezzo, abbiamo cercato di scoprire prima di tutto l'ex giocatore De Zerbi. ""Era un fantasista molto bravo, di grande personalità. Voleva sempre la palla - ricorda Amerini a Tuttomercatoweb.com - e se non gliela davi si incavolava... Questa personalità l'ha certamente mantenuta anche da allenatore. Prevedere che sarebbe diventato un allenatore, in quel momento era difficile ma va detto che è sempre stato molto attento ai particolari. Credo abbia preso molto dal nostro allenatore, Pasquale Marino, che ha avuto anche in altre esperienze. Marino in quel momento era davvero un innovatore: per me è stato il primo a far giocare il portiere con i piedi. Da Marino credo che abbia preso il modo di giocare, il possesso palla. E poi ovviamente ci avrà messo del suo. Quando hai di fronte un fantasista magari non pensi che possa diventare un allenatore ma in realtà era molto atipico ed analizzava le dinamiche di gioco"

Per lui ora si pronostica un gran futuro, c'è chi addirittura sostiene che possa alla fine essere da Barcellona...

"Dipende da lui e dai risultati. Di sicuro col gioco, con la capacità di tenere la palla e di dominare la partita sta facendo grandi cose. Per arrivare in un grande club non basta, ma è sulla strada giusta".