© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo dello Spezia, Guido Angelozzi, ha descritto Giulio Maggiore, numero ventitré della nostra classifica sui migliori giovani. "È un centrocampista moderno, sa fare tutto, è eclettico, gioca sia da mezz'ala che da centrale. Ha l'inserimento, riconquista la palla, fa gol. Ha una buona tecnica, già quest'estate lo volevano in Serie A ed è rimasto con noi. Sì, c'era l'Atalanta, la SPAL... con loro non abbiamo trovato l'accordo economico. È un calciatore di rendimento. Fa quattro o cinque gol a campionato. I nerazzurri sono tra le prime otto in Italia, o sei un campione oppure non giochi. I giovani devono fare i passaggi giusti, fare una previsione per certe squadre non è semplice. Quest'anno c'è qualcuno tipo Zaniolo, io sono stato a Sassuolo e ho avuto i Pellegrini e i Sensi. Si sono inseriti più facilmente perché han trovato un allenatore giovane. In questo ultimo periodo li stanno facendo giocare di più. Alle volte c'è un po' di paura, Di Francesco e Mancini sono l'eccezione".