ESCLUSIVA TMW - Ariatti: "Inter pronta per essere protagonista europea"

Luca Ariatti, agente ed ex di Fiorentina e Atalanta ha parlato a TMW inizialmente dell'Inter reduce dal ko col Barça: "Quando si va a Barcellona - ha detto - si è esposti a grandi rischi e l'Inter ha invece ha dimostrato di esser pronta ad un ruolo da protagonista anche in Europa. Bisogna dar merito a Conte di un gran lavoro. Barella e Sensi rappresentano un bel segnale per il nostro calcio, hanno preso confidenza anche col calcio internazionale. Il Napoli? Qualche pausa può esserci ma il trend resta positivo. Occorre attendere il rendimento dei nuovi. In ogni caso quando c'è Carlo Ancelotti alla guida, prima di sentenziare bisogna pensarci bene. La sua gestione è una garanzia. Squadra poco concreta? Io sottolineo la facilità con cui crea palle gol. Prima o poi arriveranno anche le reti". Poi sull'Atalanta: "Ora l'obiettivo più alla portata diventa la qualificazione all'Europa League. Esperienza e sfortuna hanno inciso nelle prime due gare di Champions".

clicca sotto per guardare l'intervista in cui si parla anche della Fiorentina