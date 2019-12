Ciccio Baiano nel corso delle sue stagioni alla Fiorentina ha giocato anche insieme a Beppe Iachini. L'ex attaccante viola parla a TMW raccontando le sue sensazioni sul nuovo allenatore gigliato. "Beppe è abituato a queste situazioni e spero possa fare ottime cose. Porterà tanta grinta e farà capire al gruppo che ora serve qualcosa in più. Se ne viene fuori con qualche sacrificio e qualche aiuto dalla società sul mercato. Dal punto vista tattico, Iachini ha giocato in tanti modi e credo che guarderà il gruppo e cucirà il vestito giusto per la squadra. Mercato? Mancano tre tasselli per completare questa squadra, soprattutto manca un centravanti perchè Vlahovic è forte ma affidare l'attacco ad un 2000 è pericoloso. Serve un attaccante, ma non uno qualsiasi. Uno che sappia far gol".

