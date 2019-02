ESCLUSIVA TMW - Ballotta: "Lazio, poca cinica. Ora basta passi falsi"

© foto di Federico De Luca

E' stata pesante la sconfitta di ieri della Lazio contro il Genoa, soprattutto nell'ottica della corsa al quarto posto. Tante assenze iniziano a farsi sentire e allora serve un'analisi generale sulla stagione. ""C'è comunque ancora spazio per arrivare al quarto posto - dice a Tuttomercatoweb.com Marco Ballotta, ex portiere biancoceleste - altri passi falsi però non possono accadere. Il Milan per esempio ha dato segnali importanti con la vittoria sull'Atalanta. Negli scontri diretti la squadra di Inzaghi non è mai andata benissimo. Ora deve far risultato".

E le tante assenze come le giudica?

"Magari giochi meno bene ma comunque le occasioni da gol sono state create. La Lazio non è cinica in rapporto alle occasioni che crea".

Al mercato di gennaio la Lazio poteva fare qualcosa in più?

"Si e no. Il club evidentemente ha fatto le sue valutazioni pensando che potesse andar bene così. E' andato via Caceres ed è arrivato Romulo. E' chiaro che per entrare in Champions servono sostituti all'altezza ma è possibile ancora farcela".

Tornando alle assenze come vanno valutate?

"Possono capitare in una stagione così piena di impegni. Il turn-over può aiutare un po'. Certo, in questi frangenti c'è stata anche la sfortuna considerando che sono accaduti tutti uno dietro l'altro".

Dovesse sfumare anche quest'anno il quarto posto che valutazioni dovrebbero essere fatte?

"L'anno scorso è stato pesante per come è andata finire all'ultima giornata. Per il salto di qualità servono forse investimenti economici superiori, ma tutto sommato alla Lazio stanno facendo bene anche così".