esclusiva Baroni: "Infortuni un rischio che si conosce. In Bundesliga 65 giocatori fermi"

"Ho visto le prime due giornate della BundesLiga e i dati sugli infortuni sono stati eloquenti. Sessantacinque infortuni, una media di tre per squadra". Marco Baroni analizza da allenatore tutta la serie di infortuni che stanno emergendo in Serie A alla ripresa degli allenamenti. "Il dato scientifico - dice a Tuttomercatoweb.com - è quello di qualche anno fa quando in MLS ci si fermò per problemi contrattuali e dopo la ripresa ci furono tanti infortuni. La gestione adesso è molto delicata, gli staff sono molto attenti e forse non basterà per limitare gli infortuni. E' un rischio che purtroppo era dietro l'angolo. Del resto un conto è fermarsi nel periodo estivo quando i giocatori recuperano le fatiche di un anno e poi ripartono in ritiro, altro discorso è ciò che abbiamo passato in questi mesi. I giocatori non hanno potuto fare anche quelle piccole azioni quotidiane come come magari andare in bicicletta o in alcuni casi correre. Qualcosa si paga".

Giocando ogni tre giorni ci saranno altri rischi...

"Fondamentale è il recupero. Gli staff sono tutti di altissimo livello e metteranno a disposizione dei giocatori tutti gli elementi adatti in questo specifico momento. Trovo giuste le cinque sostituzioni perchè se da una parte possono penalizzare qualche squadra, dall'altra danno una tutela ai calciatori".

L'infortunio di Ibra che si era sempre tenuto in allenamento come può essere letto?

"Un conto è allenarsi a secco per conto proprio, altra cosa lavorare su altri particolari. In questi casi incidono una serie di fattori ma anche la muscolatura e a volte pure l'età. Chi ha una struttura più imponente e potente può correre qualche pericolo in più".

Come si arriverà a fine stagione?

"Siamo tutti curiosi anche perchè non c'è niente di storico su cui basarsi. La speranza è di tutelare i calciatori e dare valore allo spettacolo. L'augurio è di vedere in tv partite abbastanza qualitative".

Non ci può essere stata una forzatura negli allenamenti, una spinta eccessiva nonostante lo stop?

"Non credo. E' vero che non ci sono amichevoli e che devi riprendere subito un campionato che ti propone gare impegnative ma sono state fatte tutte le opportune valutazioni. Hanno inciso la durata del blocco e tanti piccoli particolari che escono dal controllo anche di grandi professionisti come i calciatori e i tecnici".

