ESCLUSIVA TMW - Bertini: "Nicchi e il quarto mandato? Ora serve nuova figura"

© foto di Lorenzo Marucci

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com, Paolo Bertini ex arbitro internazionale ha fatto il punto della situazione sul livello degli arbitri italiani. Lanciando un grido d'allarme: "Stiamo pagando dazio da un punto di vista tecnico. Per la prima volta potremmo non avere un nostro arbitro ai mondiali in Qatar. Sarebbe una bestemmia enorme. Il movimento arbitrale è peggiorato molto, forse non è stato fatto un lavoro adeguato. All'estero eravamo sempre visti come sinonimo di qualità e garanzia assoluta. Tanti arbitri peraltro sono stati sacrificati in passato perchè per questi eventi poteva esserne scelto uno solo. Poi per fortuna la Fifa e l'Uefa hanno cambiato le norme".

Tornando a Nicchi come giudica la sua volontà di candidarsi per la quarta volta a presidente dell'Aia?

"Le norme interne al regolamento dell'Aia sono state cambiate e sarebbe ora possibile un suo quarto mandato. A livello tecnico un avvicendamento c'è sempre perché il designatore viene cambiato ed è strano che il presidente cerchi invece il quarto mandato. A livello di rinnovamento non è un gran segnale. Una nuova figura dà un impulso che invece che mantiene una carica da anni può aver perso. Nicchi ha tanti meriti, soprattutto quello di essersi occupato degli arbitri subito dopo Calciopoli. E' stato bravo a rendere il mondo arbitrale più schermato rispetto alle intrusioni di Lega e club ma poi si è un po' seduto. E per il dell'associazione c'è bisogno di nuove figure".