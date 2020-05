esclusiva Bertoni: "Giocare senza pubblico è come un circo senza leoni e trapezisti"

Dall'Argentina tanti temi di discussione insieme a Daniel Bertoni campione del mondo nel '78 e ex di Fiorentina, Napoli e Udinese. "Per quel che posso esprimermi - dice a Tuttomercatoweb.com - il campionato in Italia doveva riprendere soprattutto per un discorso economico, anche se giocare senza pubblico non mi piace per niente".

Non trasmette emozioni...

E' come andare in un circo senza leoni e trapezisti. Lo spettacolo nel calcio è il gioco ma perchè sia comlle.to deve esserci il pubblico, devi sntire la passione della gente".

Passiamo allora ad alcuni temi di mercato: Lautaro e il possibile approdo al Barcellona...

"Tre anni fa lo avevo proposto alla Fiorentina come del resto in passato avevo fatto anche con Zanetti, Riquelme, Samuel. Milito poi, segretario del Racing e amico di Zanetti, ha consigliato i nerazzurri di prenderlo. Adesso vediamo se il Barcellona lo prenderà. Il Barça può pagare la clausola ma credo che comunque possa anche offrire i giocatori giusti, che possano far comodo all'Inter. Se i nerazzurri prendono Cavani è un bel colpo. Anche se gli anni passano lui resta straordinario. E per me ha anche caratteristiche simili a Lautaro".

Montiel del River piace alla Roma...

"E' un terzino rapido, ma bisogna vederlo in Europa. Si fa preferire in fase d'attacco, a livello difensivo deve migliorare. E nelle gare importanti va rivisto, nella finale col Flamengo in Copa Libertadores forse ha sentito troppo la partita".

Alla Fiorentina piace il difensore Lucas Martinez Quarta del River...

"Ha qualità, è bravo però ancora durante le partite lo vedo commettere un paio di errori e non perchè l'attaccante è più forte di lui ma perchè magari a volte vuole uscire giocando palla al piede anzichè buttarla via. Ripeto, è un buon calciatore e che, se devo fare un paragone, mi ricorda Mammana. Più di tutti però mi piace Roberto Rojas paraguaiano del River, altro difensore veloce, bravo nell'anticipo, forte di testa. E' molto interessante".