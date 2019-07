ESCLUSIVA TMW - Bia: "Inter, gli innesti voglio vederli in Champions"

© foto di Lorenzo Marucci

L'Inter potrà davvero diventare l'anti-Juve? In attesa dei nuovi colpi soprattutto in attacco, uno dei grandi interrogativi pare proprio questo, dopo che peraltro già l'anno scorso si parlava dei nerazzurri come dei veri avversari dei bianconeri. E noi, a Tuttomercatoweb.com, con Giovanni Bia, ex nerazzurro e ora agente, abbiamo analizzato la squadra di Conte. "A centrocampo sono arrivati giocatori di grandi prospettive - dice - però poi bisogno vederli all'opera in un altro contesto. In Italia sono tra i profili più importanti poi per la Champions il discorso è tutto da approfondire. Sono curioso di vederli all'opera. In ogni caso all'Inter si stanno muovendo bene, stanno andando in una direzione diversa rispetto al recente passato. Prima prendevano giocatori fatti, ora più di prospettiva con l'intento di vincere entro due-tre anni".

Da ex difensore come vede il reparto arretrato nerazzurro?

"Godin aggiunge esperienza ed è un innesto importante. In Italia è una gran difesa ma anche in questo caso dico che sarà interessante vederla a livello internazionale in Champions"

Icardi invece a suo parere dove finirà?

"Per me il Napoli ci proverà, soprattutto se non dovesse prendere James. Le cifre sono alte e non credo che l'Inter possa fare sconti. Ma in giro ci sono prezzi elevatissimi. 75 milioni per de Ligt sono una somma esorbitante..."

L'Inter sarà comunque l'anti-Juve?

"Sì, lo sarà insieme al Napoli. Sarri è un grande allenatore ma non so quanto tempo impiegherà per entrare nella testa dei giocatori e per inculcare la sua filosofia di gioco. Ci sta che all'inizio la Juve possa avere qualche problemino".