ESCLUSIVA TMW - Bocci (CorSera): "Inter, potevi fare di più. Ora due colpi"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Un’eliminazione dalla Champions che brucia, per l’Inter di Antonio Conte. E che rischia, in qualche modo, di complicare i piani in vista del mercato invernale che sta per aprire i battenti. Ai microfoni di TMW, a margine della sconfitta nerazzurra contro il Barcellona a San Siro, ha fatto il punto della situazione Alessandro Bocci del Corriere della Sera: “Ieri sera l’Inter avrebbe potuto fare di più contro un Barcellona pieno di riserve, ma che ha giocato una partita orgogliosa e di grande qualità grazie anche ad una rosa profonda e competitiva. Ma onestamente era lecito aspettarsi di più dall’Inter. Ha avuto molte occasioni da gol e le ha sprecate. Mi è sembrato che rispetto al campionato mancasse la solita determinazione che contraddistingue l’Inter in Serie A. E alla fine uscire così fa male”.

In conferenza, Conte ha in parte rivisto la propria posizione dicendo che ‘non è giusto parlare ora di mercati’”.

“E’ stato proprio Conte il primo a parlare di mercato, a Dortmund. Ha aperto il tappo della bottiglia e ora inevitabilmente se ne parla, ma è evidente che l’Inter abbia bisogno di rinforzi. E sinceramente credo proprio che arriveranno. Bisognerà capire senza i soldi che avrebbe portato la Champions quanto l’Inter sarà disposta ad investire, ma sicuramente arriverà almeno un centrocampista. Poi penso anche un attaccante per dare un cambio a Lautaro e Lukaku che stanno giocando sempre”.