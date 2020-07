esclusiva Bodini: "A Torino l'Atalanta pareva la Juventus dei vecchi tempi"

Ex portiere della Juve, a lungo vice di Zoff e Tacconi (ma giocò anche in Europa essendo decisivo in Coppa Campioni), Luciano Bodini racconta ai nostri microfoni le sue sensazioni sulla squadra di Sarri: "Con tante partite ravvicinate servirebbe una preparazione come quella dell'Atalanta, vanno forte, corrono come matti. I bianconeri forse hanno fatto una preparazione diversa, non per fare tutte queste gare. E probabilmente c'è anche un problema di concentrazione. Star fermi due mesi credo abbia inciso anche sulla qualità del gioco. Comunque in Champions credo possa giocarsela, guardiamo i giocatori che ha la Juve: se la può giocare con tutte... Come portiere con Szczesny è a posto, poi bisogna vedere se Bonucci e Chiellini stanno bene, Chiellini non mi pareva che ieri stesse tanto bene ma è stato a lungo fermo ed è comprensibile. L'Atalanta? Contro la Juve ha dimostrato di essere una grande e poteva anche vincere. La Dea pareva la Juve dei vecchi tempi..."

