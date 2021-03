esclusiva Bonfrisco: "Ok gli arbitri in tv. L'importante è ascoltare la spiegazione delle decisioni"

Angelo Bonfrisco, ex arbitro è intervenuto durante il TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Con lui si è parlato in particolare del recente intervento di Orsato in tv a 90esimo Minuto. Il fischietto veneto ha ammesso l'errore per la mancata espulsione di Pjanic tre anni fa in Inter-Juve, scatenando mille polemiche retroattive. "Intanto - ha detto Bonfrisco - complimenti al presidente Trentalange che ha parlato anche di innovazione nel suo programma e lo ha dimostrato subito. Giusto che gli arbitri facciano sentire la loro voce e possano parlare pure di regolamenti. Di tutta la serata in tv di Orsato è stato messo in evidenza quell'episodio: Orsato naturalmente sarà stato il primo a rammaricarsi dell'errore. E' qui che va sentita però la motivazione, è questo che va colto per poter fare un passo avanti. Spero di vedere prossimamente su altri episodi discussi la spiegazione dell'arbitro, di chi ha deciso in quel momento, in quella partita. Ma senza stare a rifare la moviola sull'arbitro su un determinato errore".

