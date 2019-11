ESCLUSIVA TMW - Boninsegna: "Cagliari da Champions. Inter, serve vice Lukaku"

© foto di Matteo Bursi

Il Cagliari ma anche l'Inter e la Juve. Una chiacchierata a tutto tondo con Roberto Boninsegna, storico bomber di queste squadre. Si parte dai sardi che stanno stupendo per il loro bel calcio e la loro ottima classifica (terzo posto). "E' una lieta sorpresa - dice Bonimba a TMW - mi fa piacere da ex e mi ha colpito positivamente Nainggolan perchè a Milano non era riuscito a imporsi. L'aria della Sardegna gli ha fatto bene, fa la differenza. Gioca da Dio e mi sembra in gran forma, fisica e mentale. Cagliari è il suo ambiente. Maran mi sembra poi un uomo serio, tranquillo, non si agita, è ponderato. Credo proprio che il Cagliari possa cullare il sogno Champions. Bisogna vedere come opereranno alcune squadre sul mercato di gennaio ma sono convinto che possa lottare con Lazio, Roma e Atalanta per entrare in Champions"

Che idea si è fatto degli attaccanti del Cagliari? C'è anche Pavoletti che ora è fermo per infortunio...

"L'organico è di gran levatura. Chi gioca adesso è forte e Pavoletti quando rientrerà dovrà giocarsi il posto con loro. Lo stesso Pavoletti comunque mi piace molto anche per il suo stacco nel colpire di testa. In questo particolare mi sembra di rivedere Riva"

Parliamo anche dell'Inter: il duello per lo scudetto con la Juve andrà avanti fino alla fine?

"Innanzitutto dico che per quanto riguarda le parole di Conte, aveva ragione a metà. In difesa e a centrocampo la squadra è a posto, manca invece un vice Lukaku perchè una squadra che vuol vincere il campionato non può far leva su un ragazzino come Esposito come suo sostituto. Peccato davvero perché i nerazzurri avevano in casa Zaniolo e non so perchè i dirigenti lo abbiano fatto partire. Non puoi cedere per quattro milioni un giovane che adesso ne vale cinquanta. Con lui l'Inter sarebbe a posto in avanti, ora occorre invece prendere una punta sul mercato. Tornando a Conte ha sbagliato nel dare delle colpe dopo il ko col Borussia. Si vince e si perde tutti insieme".

E per lo scudetto che sensazioni ha?

"Come organico la Juve è superiore, anche se ora deve ritrovare Ronaldo. Ha fatto bene Sarri a toglierlo col milan, gli anni passano anche per lui. Gli auguro di tornare naturalmente al top. In generale credo comunque che i bianconeri punteranno parecchio anche alla Champions".