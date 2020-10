esclusiva Bortolazzi: "Juve, Inter e Dea in prima fila per il titolo, ma il Milan si sta avvicinando"

vedi letture

Mario Bortolazzi, ex centrocampista di Milan e Fiorentina, analizza a TMW il campionato anche alla luce del calciomercato: "E' presto per dirlo, ma la Juve è sempre in prima fila, credo che comunque l'Inter possa essere più competitiva visti gli acquisti che ha fatto", dice a TMW. "Ma attenzione all'Atalanta. Ora ha ancor più consapevolezza dei propri mezzi e non si deprime nei momenti negativi. Non teme nessuno. Non so se potrà vincere lo scudetto ma è competitiva".

E il Milan?

"Per quel che ho visto si sta ricostruendo. Stefano (Pioli, ndr) ha fatto un ottimo lavoro. La squadra è giovane ma trascinata da un fuoriclasse come Ibra che oltre che sul campo è importante anche nello spogliatoio. Dà forza mentale e i compagni sanno che possono contare su di lui. E poi è uno spauracchio per gli avversari. Ancora non è al livello di Juve e Inter però ci sta arrivando".

La Fiorentina, da ex viola?

"Si è parlato molto della cessione di Chiesa, forse manca il bomber. Ma per essere più preciso dovrò vedere altre partite".