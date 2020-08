esclusiva Branchini: "Dybala? Un conto è vendere sulla carta, poi va trovato l'acquirente"

Nel corso dell'intervista a Roberto Pruzzo, a Viareggio incontro a sorpresa con Giovanni Branchini con cui abbiamo scambiato due chiacchiere. Il discorso verteva sulla Fiorentina ma si è parlato anche di Juve e di tecnici nell'intervista che potete vedere sotto. "I giudizi sugli allenatori - ha detto Branchini - sono difficili da valutare. I mentori di Sarri che l'anno passato strombazzavano dappertutto ora sono scomparsi, non se ne vede uno. Pirlo? Speriamo faccia un bel percorso ma non mi ha sorpreso il suo arrivo considerando il parco allenatori. Futuro Dybala? Il mercato è complicato, parlarne ora è dura, è difficile impostare dei discorsi oggi perchè quando si parte dal presupposto che si vende qualcuno, si vende sulla carta ma poi bisogna trovare gli acquirenti. Non è facile".

Giovanni Branchini: "Dura giudicare un tecnico. I mèntori di Sarri che strombazzavano non ci sono più" © video di Lorenzo Marucci