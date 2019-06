ESCLUSIVA TMW - Brandao: "Fonseca top. Pacos in CL? Immaginate l'Empoli"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Paulo Fonseca verrà ufficializzato a metà settimana come nuovo allenatore della Roma. Sarà lui, reduce dalla bella esperienza con lo Shakhtar a dover rilanciare i giallorossi dopo un'annata da dimenticare: "E' un grande tecnico e in Portogallo ha dato una bella scossa al nostro calcio", dice a Tuttomercatoweb.com Goncalo Brandao, difensore portoghese che in Italia ha giocato tra le altre col Siena e col Parma (ora è al Losanna). "Quando ha guidato il Pacos de Ferreira è riuscito addirittura a portarlo in Champions: è come se l'Empoli o la Spal riuscissero a centrare questo grande obiettivo. Pratica un calcio offensivo, va sempre alla ricerca del gol e penso che possa far bene alla Roma. Anche perchè avrà a disposizione giocatori di qualità e un buon budget. Al Porto non è andato benissimo ma credo che quella stagione gli sia servita per crescere. E allo Shakthar ha fatto molto bene. La Serie A è difficile, è uno dei campionati più duri al mondo ma lui è pronto"

Alla Roma troverà un ambiente infuocato...

"Mi dispiace che nello spogliatoio non ci siano più giocatori come De Rossi o Totti in grado di dargli una mano. Lui è comunque una bravissima persona e fa allenamenti che possono piacere ai giocatori. Ha idee interessanti. La dirigenza sa che servirà un po' di tempo perchè il suo calcio possa decollare. Mi auguro inizi bene o altrimenti che ci sia la pazienza necessaria per farlo lavorare".

Il suo gioco prevede sempre un regista?

"Ha sempre giocato con un regista davanti alla difesa ma può basarsi anche su un 4-4-2 con movimenti precisi. E può cambiare sistema anche durante la partita, perchè non vuole giocatori sempre fermi nelle loro posizioni".