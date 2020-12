esclusiva Briaschi su Rossi: "Perdo un amico. Mi incoraggiò anche quando dovevo sostituirlo"

Anche Massimo Briaschi fatica a trovare le parole. La notizia della morte di Paolo Rossi lo ha profondamente rattristato. "Perdo un amico - dice a TMW - era una persona perbene e non è una frase fatta. Abbiamo passato tanti anni insieme, prima da giovani al Vicenza e poi più grandi alla Juventus. Indipendentemente dal grande attaccante che è stato, va ricordata la sua disponibilità, era sempre allegro, sorridente".

La prima cosa che le viene in mente qual è?

"Tante cose, tante giornate passate insieme. Ma ricordo in particolare che lo sostituii in una partita di Coppa uefa del Vicenza contro il Dukla Praga. All'andata Paolo era stato messo fuori causa da un'entrataccia. E così al ritorno era indisponibile. Fu lui a darmi la notizia ched avrei giocato io al suo posto. Evidentemente aveva parlato con Gibì Fabbri. Mi disse di star tranquillo, che sarebbe andato tutto bene. Con la sua tranquillità Paolo sapeva metterti a proprio agio. Non trovo altre parole adesso, sono davvero molto triste".