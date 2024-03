Briaschi: "Juventus, non mi lascerei scappare Frendrup. Allegri resterà"

Massimo Briaschi, ex attaccante della Juventus, non ha bisogno di essere interpetato e ha voluto dare consigli di mercato a Cristiano Giuntoli nella sua intervista rilasciata a Tuttosport: "Lui è un maestro e non ne ha bisogno. Credo sia di gran lunga il miglior ds in circolazione in Italia. Se mi chiedete di Frendrup però posso dire che lo vedremo sicuramente in una grande tra qualche mese, ha un brillante futuro. Fossi la Juve non me lo farei scappare. Non ha nulla da invidiare ai più celebrati Koopmeiners e Ferguson, ma costa molto meno".

Anche Gudmundsson è un talento niente male.

"Sì, lui è certamente pronto per fare il grande salto in una big come la Juventus. Dopodiché toccherà a lui prendersi una maglia da titolare, ma sicuramente all'interno della rosa di un top club ci sta alla grande. Sarebbe un valido innesto per avvicinarsi all'Inter. L'islandese è un'ottima seconda punta, che si sposerebbe alla perfezione con Vlahovic. Formerebbe una bella coppia nel 3-5-2 di Allegri".

Chi allenerà la Juventus la prossima stagione?

"Non vedo i presupposti per cambiare e ritengo che la società sia soddisfatta del lavoro di Allegri, per me rimane. Mi ricorda Trapattoni".