ESCLUSIVA TMW - Buriani: "Milan, Allegri bella soluzione. Non so se potrà avere garanzie tecniche"

esclusiva Buriani: "Milan, Allegri bella soluzione. Non so se potrà avere garanzie tecniche"

Al Milan si parla già del futuro. E si ipotizzano nuovi nomi per la panchina del prossimo anno. Tra questi anche Max Allegri. Per lui sarebbe un clamoroso ritorno: "E' chiaro che conosce molto bene l'ambiente - dice a Tuttomercatoweb.com Ruben Buriani, ex rossonero - però al tempo stesso tecnici del suo calibro chiedono garanzie tecniche ben precise. E non so se il Milan potrà dargliele. Stiamo parlando di allenatori che hanno vinto e che giustamente pretendono una squadra competitiva. Non so, visti anche i paletti del fair play finanziario, se il Milan potrà davvero rispondere a tutte le richieste di un tecnico di spessore".

Pioli nel frattempo ha davvero poche chance di restare?

"Credo che i grandi allenatori dipendano anche dai grandi giocatori. Pioli sta facendo il suo però fa anche di necessità virtù. Ora, derby a parte, il Milan sta andando meglio anche grazie agli innesti del mercato di gennaio. Come ogni allenatore, comunque, se alla fine non ottieni risultati, paghi".

In ogni caso a suo parere meglio un tecnico italiano o uno straniero sempre di grido?

"Ripeto, tutti fanno le loro valutazioni. Un allenatore italiano conosce tutto, le squadre e i giocatori avversari. Per lo straniero magari serve un po' più tempo. E' anche vero che Ancelotti è andato all'Everton e ha fatto subito bene. Forse conosceva già i giocatori. Oggi del resto in un'epoca come questa, tutti conoscono tutto".