Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Ruben Buriani che nel corso della sua carriera è stato compagno di squadra di Maradona. "Ho avuto questa fortuna e al di là dell'aspetto tecnico devo dire che era un ragazzo eccezionale, dal cuore d'oro. Gli aneddoti sono tanti ma mi ricordo in particolare che a fine allenamento si metteva fuori area e diceva a Garella: 'Ora te le metto tutte all'incrocio'. Era proprio così, quando non era gol colpiva in pieno l'incrocio. Che spettacolo".

Da ex rossonero invece le dà fiducia il Milan senza Ibra?

"Ibra dà peso e fisicità, però ho visto ieri sera un buon Milan. Mi ha dato una sensazione di forza, è ben quadrato e continua a giocar bene".

Domenica c'è Milan-Fiorentina...

"Ho visto i viola col Benevento e non mi è sembrata una grande squadra. Anzi ho notato giocatori impauriti che fanno fatica ad esprimere il loro valore e a sviluppare gioco. La Fiorentina deve migliorare in tutti i reparti".

Nel Milan adesso si aspetta molto da Rebic?

"E' un istintivo che ama partire da lontano. E' uno che la porta la sente. Di sicuro il Milan vuol continuare la sua cavalcata ma la Fiorentina non può perdere terreno".

Tonali sta progredendo...

"Credo possa avere più spazio. I dirigenti e i tecnici lo hanno valutato bene e ha qualità. Più giochi, più maturi. Giocare al Milan ovviamente non è semplice perchè i risultati vanno ottenuti subito. Ma al Milan può starci e rimanerci".

Cutrone perchè non decolla nella Fiorentina?

"Vive per il gol. Non ha grandi qualità tecniche, è un rapinatore d'area, si danna l'anima e un difensore deve comunque stare attento. Se gli butti in area tanti palloni, con la sua caparbietà riesce ad ottenere qualcosa di positivo. Ma vedo che ora questo succede poco alla Fiorentina".