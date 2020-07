esclusiva Cacciari: "Rinascita Milan? Mi scappa da ridere. Ibra? Basta con i pensionati"

"Rinascita Milan? Per uno che segue il Milan dai tempi di Schiaffino e Rivera sentir parlare di rinascita mi fa ridere". Il professor Massimo Cacciari parla così ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a La Versiliana a Marina di Pietrasanta. "Il primo tempo con la Juve è stato ridicolo a livello tecnico tattico, prendendo un gol da uno che ha scartato mezza squadra: siamo ben lontani da una rinascita. Pioli? Con quei giocatori di più non si può fare. E' ridicolo cambiare tecnico con quei giocatori. Ibra? Sono 15 anni che il Milns prende i pensionati. Ibra è un gran campione ma cammina come me..."

