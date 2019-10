ESCLUSIVA TMW - Cairo: "Toro, buoni segnali. Ribery? Ho cambiato idea"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a TMW dopo l'inaugurazione del Festival dello Sport ("bello incontrare grandissimi campioni come in un villaggio olimpico). Sul Toro ha detto: "Aver tenuto testa al Napoli e meritando quasi di vincere è un bel segnale. Dobbiamo ripartire da lì. La continuità è fondamentale contro le big ma anche contro quelle meno importanti". Poi su Ribery, dopo che in estate lo aveva definito un colpo prevalentemente di marketing: "Sì, ho cambiato idea. Ho visto un giocatore dalle qualità incredibili e una professionalità notevolissima. Dal punto di vista fisico ha tanta birra in corpo. Chapeau. A volte fai operazioni del genere e non ti vanno bene, con Ribery è andata benissimo. Complimenti alla Fiorentina"

Clicca sotto per guardare