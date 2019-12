ESCLUSIVA TMW - Calió (TyC Sports): "Messi è il re: Pallone d'Oro meritato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi vince il suo sesto Pallone d'Oro e sale sul tetto del calcio mondiale, ancora di più. Il nuovo premio assegnato alla stella del Barcellona, tra pareri favorevoli e anche altrettante critiche, è stato sicuramente uno dei temi più importanti di questo 2019 ormai ai titoli di coda. TuttoMercatoWeb.com ne ha parlato col giornalista argentino di TyC Sports, Franco Calió, intervistato proprio per un bilancio sull'ultimo anno del capitano dell'Albiceleste e del Barça.

Calió, che sensazioni le lascia il sesto Pallone d'Oro di Messi?

"Uniche. Messi ha vinto il suo sesto Pallone d'Oro dieci anni dopo il primo. Questo dimostra la sua incredibile costanza nel corso dell'ultimo decennio. È riuscito a confermarsi e rinnovarsi ogni anno, ha una continuità straordinaria e ha meritato senza alcun dubbio anche quest'ennesimo riconoscimento individuale".

Anche senza la recente vittoria della Champions (da quattro stagioni) o la consacrazione con la Nazionale argentina...

"Nonostante non riesca a rivincere la Champions o a trionfare con l'Albiceleste, Messi è una perla rara che dobbiamo goderci tutti in silenzio. Si è evoluto tantissimo in questi ultimi dieci anni, a livello fisico, tecnico e soprattutto tattico, giocando leggermente più indietro rispetto a prima e diventando ancor più devastante. Nel 2019 poi è stato addirittura il migliore di tutti sui calci da fermo... Come si fa a discuterlo? Non dobbiamo smettere di sorprenderci, quando non giocherà più sentiremo sicuramente la sua assenza".

Quel giorno è vicino, visti i suoi 32 anni?

"No, Messi ha ancora tantissimo da dare al calcio mondiale secondo me. Come dice quella famosa canzone, Messi "sigue siendo il rey": deciderà solamente lui quando scendere dal trono e appendere gli scarpini al chiodo",