ESCLUSIVA TMW - Calisti: "Lazio, tour de force su tre fronti ma vietato mollare"

La Lazio è, come l'anno scorso, in piena corsa Champions. La bagarre per il terzo e quarto posto è sempre più calda e coinvolge varie squadre. La formazione di Inzaghi intanto domani è attesa dalla sfida in campionato contro l'Empoli. "I biancocelesti sono reduci da un bel tour de force, col Frosinone vari giocatori sono usciti acciaccati e non è da escludere che la Lazio possa far fatica", dice a Tuttomercatoweb.com Ernesto Calisti, ex biancoceleste. "E' chiaro comunque che la Lazio deve far risultato, è più forte dell'Empoli e in vista della Champions non si può mollare. Oltretutto adesso ci sono gare alla portata"

Proprio parlando della Champions quali sono i motivi che spingono all'ottimismo e quelli che fanno preoccupare?

"Non va dimenticato che la lazio è impegnata su tre fronti e dovrà disputare qualche gara in più delle altre. Questo aspetto potrà pesare, servirà recuperare tutti i giocatori. Mi auguro che Romulo possa dare una bella mano sulla destra, visto che Marusic non è al top".

Le sue sensazioni sulla corsa Champions?

"Si deciderà tutto alla fine. Bisognerà vedere anche quanto la Lazio andrà avanti nelle coppe. In ogni caso credo che il quarto posto se lo giocheranno Milan, Roma e Lazio. L'Atalanta sta disputando un gran campionato, ma non credo possa farcela".