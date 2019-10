© foto di Federico De Luca

Chi conosce bene Thiago Motta, che diventerà il nuovo tecnico del Genoa, assicura che potrà diventare un tecnico molto importante. Dario Canovi, ad esempio, è stato l'agente dell'italo-brasiliano e sa tutto di lui: "Sono sempre stato convinto che Thiago sarà uno dei grandi allenatori del prossimo futuro", dice a TMW. "Di Preziosi si possono dire tante cose ma gli va riconosciuto di avere un grande intuito. Nel calcio ha spesso trovato soluzioni non consuetudinarie e che si sono rivelate azzeccate. Chi lo ha voluto è stato lui".

Come sarà il Genoa di Thiago Motta?

"Per capire il calcio che ha in testa, basta andare a vedere la squadra del PSG che l'anno scorso ha partecipato alla Youth League. E' un calcio efficace e divertente. Peraltro con una formazione con ragazzi di 2-3 in meno rispetto a quelli delle altre squadre (il girone era quello con Napoli, Liverpool e Partizan Belgrado). E' arrivato primo a pari merito con il Liverpool e tre di quei ragazzi della sua squadra giocano ora nella nazionale under17 francese. Se i giocatori al Genoa lo seguono, a fine anno ne potremo riparlarne positivamente. Aggiungo che da persona intelligente sa adattare il gioco ai giocatori che ha e non viceversa".

Che cosa serve adesso per rianimare il Genoa?

"Vedendo le ultime partite credo che la cosa principale sia ridare convinzione e autostima".

