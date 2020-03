esclusiva Caravello: "Mercato estivo? Se dura 20 giorni sarà più stimolante e concreto"

vedi letture

Difficile parlare di mercato in questo periodo però inevitabilmente si prova a guardare avanti. E per cercare di capire che cosa potrà riservare il prossimo mercato estivo ci siamo rivolti ad un agente di lungo corso come Danilo Caravello. "Non vedo grandi problematiche per le date di mercato - dice a Tuttomercatoweb.com - perchè tanti procuratori, allenatori e dirigenti si erano lamentati anche negli anni scorsi perchè il mercato estivo era troppo lungo, durava dal primo luglio al trentuno agosto. Anche se si dovessero accorciare le date di quindici-venti giorni non vedo grandi problemi anzi forse sarebbe un mercato più stimolante e interessante perchè sarebbe meno lungo e più concreto. Le trattative potrebbero chiudersi subito, senza aspettare gli ultimi dieci giorni come si è fatto di solito negli ultimi anni. Detto questo è ancora presto per fare ulteriori discorsi. Serve riprendere i campionati quando sarà possibile. Adesso siamo tutti concentrati affinchè la paura passi e l'aspetto sanitario possa migliorare. Ripeto, comunque condensare il mercato in venti giorni non lo vedo un problema. Per quanto riguarda il mio lavoro è un periodo nuovo come per tanti altri: si lavora da casa come molti addetti ai lavori. Ci si aggiorna vedendo partite su WyScout e col telefono ci si sente con i nostri assisiti, si parla con i direttori e con le società".