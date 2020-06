esclusiva Carboni: "Polemica Gasp-Valencia? Errore di entrambi. Inutile tornare sul passato"

Amedeo Carboni, ex calciatore dalla lunga carriera è intervenuto oggi nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. L'ex romanista ora vive in Spagna e con lui abbiamo inizialmente analizzato il ritorno della Serie A e anche della Liga: "C'è una voglia matta di calcio non solo dei giocatori - spiega - ma anche di chi sta a casa. E' una cosa abbastanza eccezionale, con cambi di regole, stadi vuoti, gare ogni tre giorni. Per quel che riguarda il covid, invece, la Spagna ha seguito l'Italia: le misure sono iniziate una decina di giorni dopo ma non siamo usciti dalla traiettoria dell'Italia. Anche qui tanti morti e tanti contagiati. A Barcellona siamo usciti dalla fase 0 dieci giorni fa".

La Coppa Italia: c'è una favorita?

"Sulla carta pare di no, poi se andiamo a focalizzarci sulle squadre ci sono formazioni che hanno qualcosa di più a livello tecnico e di rosa. La Juve può essere la favorita però nel mezzo c'è il campionato. Sarà soprattutto una questione psicologica, occorrerà vedere come il tecnico riuscirà a far mantenere la concentrazione con tante gare in pochi giorni"

Gasperini e la polemica col Valencia, la sua ex squadra: che idea si è fatto?

"Credo ci sia stato un piccolo errore da entrambe le parti. Forse da parte di Gasperini non era il momento per rendere pubblica questa sua sensazione e per il Valencia non ha senso andare a cercare cose del passato. Era meglio se tutti stavano zitti. Spero sia tutto chiuso, non mi sembra il caso, ripeto, visto che quel che è successo, di tornare sul passato".

Lautaro e l'ipotesi Barcellona: che cosa si dice in Spagna?

"Se ne parla molto. Spesso però si parlava anche di Vidal all'Inter... Non so quanto ne possa aver bisogno. Si discute al Barcellona del problema di Suarez che non sta bene e si guarda quindi al futuro. Creo che per l'Inter debba esserci un ritorno economico importante perchè è un giocatore fondamentale".

Lautaro può essere titolare inamovibile al Barcellona?

"Inamovibile in quella squadra è dura, specialmente davanti. E' chiaro che, anche dopo l'addio di Neymar, il Barcellona si aspettava di più da Griezmann. In ogni caso es vuoi crescere come giocatore ti devi anche esporre alla possibilità di non essere titolare inamovibile. Dipenderà da lui se vuole andare al Barcellona".

La Roma e non solo fa bene a cercare di prendere Pedro?

"Sulla carta è un rinforzo importante, è un giocatore che ha esperienza, importante a livello di gol, li ha sempre fatti specialmente in Spagna. Dipende se arriva alla Roma senza che si perda qualcuno. A mio parere la Roma ha bisogno di giocatori d'esperienza, di giovani importanti ne ha forse anche troppi. Ha necessità di 7-8 giocatori fissi che danno sicurezza".

Che calcio sarà a livello agonistico?

"Voglia ce ne sarà poi bisogna vedere se potrà esserci una condizione fisica adatta per i 90 minuti, cosa che mi sembra quasi impossibile comunque ci sono le cinque sostituzioni che non sono belle ma necessarie per una situazione: forse bisogna pensare a qualcosa per recuperare tempo come accade nel basket. Ad ogni sostituzione si ferma il tempo e si recupera, come se ci fosse il tempo effettivo. Bisogna pensare anche ai giocatori e al rischio lesioni da cui non si guarisce in venti giorni. Salvaguardare la salute è la cosa più importante"

La Lazio e la possibilità di vincere lo scudetto: anche se è un grande ex romanista potrebbe essere un bel segnale?

"Darebbe speranza alle altre che la Juve si può battere. Sarebbe un buon segnale, non per i romanisti. Però merita qualcosa la Lazio. Battere la Juve comunque non è facile ma non dimenticherei neanche l'Inter. In cosi poche partite Conte è bravo a "strizzare" i suoi giocatori. E' ancora una lotta aperta".