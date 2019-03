Il lavoro di D'Aversa al Parma è stato senza dubbio positivo. Basta guardare la classifica. Gli emiliani si trovano in una posizione abbastanza tranquilla. Merito anche del tecnico che ha saputo affrontare le partite con il giusto acume tattico. "A mio parere ha fatto di necessità virtù2, dice a Tuttomercatoweb.com Pietro Carmignani, ex allenatore del Parma. "Per raggiungere l'obiettivo salvezza serve saper sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione. E il Parma è una squadra che deve giocare in contropiede. Aspetta per poi sfruttare gli spazi in contropiede. Fino ad un certo punto è andato tutto molto bene poi gli avversari hanno capito che poteva essere pericoloso andare ad attaccare il Parma, quindi hanno cambiato atteggiamento. Ma il Parma per caratteristiche non può imporre il suo gioco".

D'Aversa merita comunque la conferma? Per il nostro sito resterà al 70%

"Per me sì. Anche se comunque i giochi non sono ancora fatti, considerato che il Parma ora dovrà affrontare squadre che avranno obiettivi veri, a differenza degli emiliani".

D'Aversa è ritenuto da alcuni un po' troppo italianista. Lei che ne pensa?

"Credo che sia concreto. Ognuno fa con quel che ha a disposizione. Se hai calciatori di qualità superiori puoi far partite come la Juve o il Napoli. Se hai una squadra costruita per salvarsi devi adattarti alle situazioni. D'Aversa comunque ha vinto campionati e sa fare gioco offensivo. Anch'io per esempio presi il Parma all'ultimo posto in classifica a dicembre. e pur essendo della scuola di Sacchi mi sono dovuto adattare facendo di necessità virtù".