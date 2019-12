ESCLUSIVA TMW - Carnasciali: "Napoli, Gattuso dà ordine. Viola, ecco i difetti"

L'approdo di Gattuso al Napoli e le sue prime mosse. Se ne parla in questa intervista con Daniele carnasciali, ex calciatore che ha vestito anche la maglia della nazionale. "Riporterà ordine nello spogliatoio dopo i problemi che forse sono stati causa dell'esonero di Ancelotti. Quando ci sono queste problematiche dei giocatori con la società poi in campo i calciatori stessi rendono meno. Per me - dice a TMW - era meglio se restava Ancelotti, fermo restando che Gattuso ha grinta e voglia. Credo possa farcela ad entrare in Champions, c'è tempo e la rosa è molto forte". Poi sulla gara delicata per la Fiorentina contro l'inter: "Ultimamente è stata molto deludente e sul piano fisico non l'ho vista bene. L'Inter ha speso molto in Champions ma ha giocatori molto forti e pericolosi in avanti. La Fiorentina deve giocare per far risultato pieno, non si può permettere di non fare neanche un punto. Montella? In America si cambia solo a fine stagione, se non ci fosse stato Commisso magari sarebbe già stato esonerato. Se hai fiducia lo tieni fino alla fine e poi lo cambi. Anche perchè la squadra non è stato costruita bene: mancano una punta, un centrocampista e un esterno"

Clicca sotto per guardare