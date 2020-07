esclusiva Carpanesi ricorda Magnini: "Terzino acrobatico. Che coppia con Cervato"

E' morto oggi Ardico Magnini all'età di 91 anni. Fu una colonna della Fiorentina degli anni 50 con cui vinse lo scudetto, e anche della Nazionale. Con la voce rotta dall'emozione lo ricorda Sergio Carpanesi, suo compagno di squadra in viola: "Oltre che un ottimo giocatore -racconta a Tuttomefcatoweb.com - Ardico è stato insieme a Prini l'elemento in grado di tenere sempre unito e sereno il gruppo. Era una persona giocosa, pronta agli scherzi. Eravamo una famiglia. Come calciatore aveva grandi qualità sul piano acrobatico anche se doveva sempre essere supportato dalla condizione fisica. Era un bel terzino, diverso da Cervato che era più tecnico, ma con lui formava una coppia di terzini eccezionale non solo nella Fiorentina ma anche in Nazionale".

Una volta Magnini ci mostrò una foto di una sua famosa rovesciata...

"Sì, restò celebre anche perchè colpì Frignani giocatore del Milan e gli fece saltare tutti i denti... Ardico aveva anche una grande elevazione. Ragazzo generoso, di compagnia, dava sempre la disponibilità e quando aveva qualche problemino fisico lo ritrovavi, secondo le usanze di quell'epoca, pronto a giocare all'ala destra o eventualmente come centravanti".