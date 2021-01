esclusiva Carpanesi: "Roma, Sanchez giocatore fumoso. Scambio con Dzeko non lo farei mai"

Sergio Carpanesi, da grande ex della Roma, è molto chiaro sull'eventuale scambio Dzeko-Sanchez: "Non lo farei mai - dice a Tuttomercatoweb.com - Dzeko serve a questa squadra, mentre Sanchez è un giocatore fumoso che non mi dice niente. Ha avuto i suoi periodi importanti, è rapido ma non determina. Peraltro nella squadra giallorossa giocatori rapidi come lui ci sono già. La Roma ha bisogno di un uomo davanti come Dzeko che fa salire la squadra, che ha il colpo di testa. Con gli esterni che arrivano sul fondo e sanno crossare Dzeko si può esaltare".

C'è però la frattura con Fonseca..

"Quelle ci sono state spesso; Totti con Spalletti, Gasperini con Papu ma cercherei di ricomporre. Caratterialmente Dzeko mi è sembrato tra l'altro sempre disponibile. Non lo farei andare via soprattutto se non arriva in cambio un elemento con le sue stesse caratteristiche. Sarebbe stato perfetto un Milik per fare un esempio. All'Atalanta è vero che il Papu è andato via ma Gasperini ha dimostrato di saperne fare a meno perchè lì ormai c'è un gioco di squadra collaudato".

Un gioco che ha un suo marchio di fabbrica..

"Sì mentre molte altre squadre vengono condizionate dal centravanti: si vive spesso sul centravanti forte fisicamente e il concetto di gioco ne risente; non c'è una costruzione corretta di squadra. Senza dimenticare, allargando il discorso, che nel calcio c'è sempre meno competenza. Per restare all'Atalanta mi faccio una domanda su Muriel: poteva essere riscattato a 15 milioni dalla Fiorentina che invece ha rinunciato ad acquistarlo. Ora gioca e segna con gran continuità e ti chiedi perchè debba essere stato commesso questo errore..."