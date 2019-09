ESCLUSIVA TMW - Carrera: "Conte ha scelto l'Inter per il progetto. Juve favorita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Carrera, ex tecnico dello Spartak Mosca nonché assistente in Nazionale di Antonio Conte, ha parlato della sfida fra Juventus e Inter per lo Scudetto. "Penso che Conte abbia dimostrato di fare bene. Ha scelto l'Inter perché gli dava la possibilità di partire con un progetto a tutto campo. Sicuramente sta giocando come vuole lui, con aggressività, compattezza, tutti uniti".

Un solo gol subito, mentre Sarri gioca sempre per farne uno in più. Può essere un problema?

"Beh, se Sarri poi ne fa effettivamente uno in più... Penso che pure lui stia attento a non prenderlo, perché non è sempre semplice rimontare quando vai sempre sotto. Non vedo chissà quali problemi".

La Juventus rimane favorita?

"Ha una rosa importante, si può permettere di fare turnover con le tante partite che ci sono, senza spostare gli equilibri della prestazione. Sì, rimane la squadra da battere".

L'intervista completa a Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca, sarà disponibile integralmente domattina alle ore 10.