esclusiva Castagner: "Inter non tagliata fuori da scudetto. Milan, serve la società"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Ilario Castagner ha parlato anche dell'Inter e del Milan, due squadre da lui allenate. Sui nerazzurri e sulla corsa al titolo ha detto: "I tre punti danno la possibilità di recuperare posizioni. Non è ancora tagliata fuori anche perchè non sappiamo in quali condizioni saranno le squadre al momento in cui si riprenderà il campionato".

E il Milan? Per la prossima stagione pare esser già stato scelto Rangnick...

"Non lo conosco a fondo ma credo che prima di tutto conti la società. Se il Milan torna ad essere una società vera e con disponibilità allora potrà rilanciarsi. Ora vedo poche idee. Sono state chiamate tante personalità anche importanti all'interno del club e poi dopo poco tempo sono state cacciate. Ma loro più di così non potevano fare viste le disponibilità che avevano. Ora bisognerà ricreare partendo dai giovani".