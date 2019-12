ESCLUSIVA TMW - Castagnini: "Palermo? Ero terrorizzato. Si rinforza la Juve"

Fonte: Dall'inviato a Carini (PA)

Una vita in giro per le nobili categorie, tra B e A, ma Renzo Castagnini a 63 anni ha deciso di ripartire da Palermo, da una Serie D mai provata nel corso della sua carriera. "All’inizio non sapevo se fossi all’altezza. No, era complicato. Ero terrorizzato, poi quando cominci a lavorare tutto cambia, ci metti al testa. Finché non c’è il campo come giudice non sai quello che hai costruito. Essere più o meno forte non è valutabile a tavolino. Rinforzare? Di sicuro. Non penso molto, questa squadra non è così lontana da una B. Almeno come percezione, come qualità. Devi rimpinguare i reparti, mettere a posto un po’ di cose, lo fanno tutti. Juventus compresa”.

