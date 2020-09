esclusiva Caverzan: "Verona, Amrabat pagato poco dai viola. Vlahovic ideale per Juric"

Diego Caverzan, grande ex del Verona ha parlato a TMW e si è soffermato sulla squadra di Juric: "Ripetersi è sempre dura ma l'ossatura della squadra è rimasta, da Silvestri a Gunter a Veloso. Mi auguro che gli acquisti si inseriscano subito, anche se chi è partito ha disputato davvero un gran campionato. Amrabat per come ha giocato è stato pagato anche poco dalla Fiorentina... Kumbulla? Credo che dopo un anno a questi livelli sia dura ripetersi, la soluzione comunque migliore sarebbe cederlo ad una big, fare una bella plusvalenza e lasciarlo al Verona in prestito. Sarebbe utile per la sua crescita. In ogni caso bisogna dare atto a D'Amico di aver scoperto giocatori ai più sconosicuti che hanno saputo farsi valere. Sarà dura però rimpiazzare anche elementi come Pessina. Benassi può comunque dare il suo contributo, è duttile e segna qualche gol. Serve anche un attaccante, Vlahovic sarebbe l'ideale per il gioco di Juric ma anche Favilli è una bella punta".

