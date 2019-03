© foto di Marucci

Luca Cecconi, ex attaccante, ha ricordato la figura del presidente del Pisa Anconetani ("rapporto di stima e frizioni. Venivo dalla Fiorentina dove i giocatori avevano più forza mentre a Pisa era il contrario. Nel finale di campionato di B avemmo una discussione: il martedì Romeo mi aveva messo fuori squadra, il mercoledì ci abbracciamo, giocai la domenica e feci tre gol). Poi, da ex viola, ha parlato della Fiorentina: "A Pioli forse è mancato un piccolo salto di qualità anche se non ha fatto male. Per il futuro Di Francesco non so se sia l'ideale: rispetto a quello di Sassuolo il Di Francesco di Roma è stato diverso ma qualche attenuante gli va data. Non sceglierei un tecnico che viene subito dopo questo tipo di esperienza alla Roma, ma uno che arriva carico. Giampaolo sarebbe una sicurezza e lo augurerei alla Fiorentina. De Zerbi non mi dispiace. Chiesa? Credo ci saranno offerte importanti e la storia ci insegna che di fronte a certe proposte non c'è alternativa al lasciarlo andare. Conviene a tutti".

Capitolo Empoli

"Spero si salvi ma è dura perchè il Bologna può uscire dalla zona calda. Lotterebbero Udinese, Spal e Empoli. Non lo vedo benissimo l'Empoli. Il Bologna con Mihajlovic ha cambiato volto e in più a gennaio ha rinforzato la rosa. con Inzaghi non era venuto fuori il carattere della squadra? Ci sono allenatori bravi e meno bravi"

