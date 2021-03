esclusiva Cecconi: "Bologna, l'idea Lamela non sarebbe azzeccata. Manterrei questa linea"

Luca Cecconi è stato giocatore e allenatore del Bologna. E per parlare del futuro dei rossoblu abbiamo sentito il suo parere: "Sono convinto - dice a Tuttomercatoweb.com - che si debba fare le cose con equilibrio finanziario, è inutile fare qualcosa di esagerato che poi ti espone a dei rischi. Di questi tempi, col covid, credo che si possano fare pochi investimenti se non mantenere questa linea. Negli ultimi anni il club rossoblù ha provato riuscendoci a far crescere giovani di valore. I parametri del Bologna sono questi".

Mihajlovic lo vede ancora sulla panchina degli emiliani?

"E' un allenatore di valore ed energico, adatto ad un organico di giovani. Immagino comunque che se dovesse restare, viste le sue giuste ambizioni, potrebbe avere anche qualche motivazione in meno. Forse potrebbe aver voglia di riprovare un salto in una squadra di livello superiore. Del resto sta facendo un buon lavoro".

Ha detto Sabatini che se parte Orsolini potrebbe esserci l'idea Lamela...

"Lamela non mi convince, non rientra nella categoria dei giocatori a cui facevo riferimento prima. Per lui approdare al Bologna sarebbe un passo indietro. Gli stimoli non sarebbero tra i più alti. Al di là valore giocatore, non sarebbe una scelta azzeccata".

Tra i vari interessanti giocatori del Bologna chi le piace?

"Apprezzo molto Schouten, lo vedo già pronto anche per un salto: è dinamico, corre, è svelto. D'altra parte sono sempre meno i giocatori compassati, a certi livelli. Verticalizza e cuce il gioco".

Da ex viola che idea si è fatto sulla situazione della Fiorentina?

"Complessa e complicata. Le motivazioni di Prandelli interiori e forse combinate con la situazione lo hanno portato a questa decisone che gli fa onore e che significa che qualcosa non funzionava. Mi auguro che Iachini trovi la chiave per far rendere di più la squadra. Qualcosa si era rotto e spero che Beppe lo aggiusti".