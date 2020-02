esclusiva Ceo Swiss Football League: "Lunedì riunione con club. Coronavirus da cacciare"

"Sto bene personalmente, ma il sentimento non è condivisibile per la situazione del nostro calcio". A parlare è il CEO della Swiss Football League, Claudius Schaefer, in merito alla decisione da parte del Governo di interdire al pubblico, per ordine del Consiglio Federale, tutti gli eventi che coinvolgono più di 1000 persone. Questo ha portato alla sospensione dei match di questa settimana. "Dobbiamo accettare quello che succede, credo però che questa scelta abbia molte conseguenze, soprattutto economiche. Basti pensare che è saltato anche il Motorshow di Ginevra. Sarà impattante ad alto livello, ma non posso avere un'opinione su questo. Dobbiamo solo buttare fuori il Coronavirus da Svizzera e Italia".

Avete sospeso le partite di questo weekend, e poi?

"È una soluzione tampone, le partite dovevano iniziare oggi ma abbiamo deciso di saltare, di non organizzare le gare dopo avere parlato con i club. Lunedì li incontreremo, avremo una riunione con loro, analizzeremo quel che c'è da fare. Però al momento le partite non sono autorizzate".

Un bel problema.

"Sì, perché in Italia, se giochi a porte chiuse, ci sono altri ricavi. Invece per le squadre svizzere i tifosi sono il 30% del proprio fatturato. Ora non possono entrare per legge, quindi dobbiamo capire se farli giocare a porte chiuse oppure postporre tutto fino al 15 marzo non sapendo cosa succederà poi".

Quante partite sono?

"Tre di campionato più una di coppa".