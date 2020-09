esclusiva Cinquini: "Juve, Dzeko dava più qualità di Morata. Roma ora ci pensi bene"

Oreste Cinquini, esperto ds, ha parlato a TMW nell'interivsta che potete vedere sotto, soffermandosi anche su Morata ormai juventino: "Qualitativamente Dzeko poteva dare molto di più dello spagnolo, nella fase di non possesso ha imparato a difendere ed era il colpo più azzeccato ma le vicissitudini legate a Milik che va o non va alla Roma hanno fatto sì che la Juve virasse su Morata, di cui peraltro conosce già anche l'aspetto caratteriale. Ora alla Roma non so se Friedkin vuol tenere Dzeko: il bosniaco ai giallorossi garantisce gol, gioco, spogliatoio. Prima di perdere Dzeko la Roma deve pensarci bene. La Juve intanto ha fatto una buona prova, Chiellini è recuperato e mi pare l'acquisto più importante. I bianconeri partono da favoriti però l'Inter può ancor più ridurre il gap. Se arriva Kantè diventa una squadra importantissima, nel campionato italiano può fare la differenza. Il Leicester vinse per Kantè".

