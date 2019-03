ESCLUSIVA TMW - Cipollini: "Dopo i giudizi di Wanda, Icardi doveva intervenire"

Tanti temi nella chiacchierata con Renato Cipollini, da sempre nel calcio prima come portiere e poi come dirigente (è stato anche presidente del Bologna). Doppio ex di Atalanta e Fiorentina, si parte da questa sfida che si giocherà domenica sera a Bergamo: "L'altra sera la semifinale di Coppa Italia è stata stupenda. Chi l'ha seguita da semplice spettatore - dice a Tuttomercatoweb.com - si è divertito. E' stata una partita che si vede raramente, con gioco e squadre con grande carica. Su tutti ovviamente Ilicic e Chiesa. Il ritorno sarà scoppiettante: i bergamaschi hanno un leggero vantaggio giocando in casa ma non credo che potranno giocare per pareggiare".

Che pensa delle ripetute frasi critiche di Gasperini su Chiesa?

"Posso parlare anche di ciò che è successo a Ferrara, visto che seguo da vicino anche la Spal. Mi sembra che i falli su di lui ci siano ma a volte li accentua, rendendoli spettacolari. E questo magari all'occhio dell'avversario dà fastidio. Ma mi sembra che i falli ci siano sempre stati"

Passiamo all'Inter: qual è la sua idea sui nerazzurri?

"La solita Inter... Qualcuno scherzando diceva che un tifoso normale tifa Juve, uno mezzo pazzo tifa Inter. La vicenda Icardi? Credo sia andata troppo per le lunghe. Tra l'altro, al di là della volontà del calciatore, da qui a giugno ci sono degli interessi in gioco per lui e per la società da cui viene pagato. E' inutile dire mia moglie è mia moglie e io sono io. Se tua moglie dà un giudizio sui compagni devi intervenire sennò si incancrenisce la situazione. L'Inter non lo tratterrà a forza, l'importante è essere chiari".

Chiusura sul Bologna. Con Mihajlovic si salverà?

"E' cambiata la carica ma i risultati alla fine sono uguali. E' una squadra che ha potenzialità superiori rispetto alle altre squadre in lotta per salvarsi ma non mancano tantissime partite. Ce ne sono ancora ma non è che c'è un girone intero. E' vero che ci sono solo tre punti dall'Empoli ma i toscani sono abituati a stare in quelle posizioni, il Bologna meno".