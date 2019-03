Fonte: bolognafc.it

Si è spento all’età di 74 anni Renato Cipollini, già Presidente del Bologna dal settembre 2001 all’ottobre 2005, quando il Club fu rilevato da Alfredo Cazzola. Era entrato nel mondo rossoblù nel 1995, sotto la gestione Gazzoni, in qualità di Direttore organizzativo e poi di Segretario Generale, diventando negli anni l’uomo fidato del Presidente, facendosi apprezzare per le indiscutibili capacità umane e manageriali. In gioventù era stato portiere di buone qualità, anche scudettato nel 1980 con l’Inter.

Tutto il Bologna Fc 1909 ricorda Renato con commozione e affetto e porge alla famiglia le più sentite condoglianze.